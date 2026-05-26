Рассел Кроу обматерил поклонников

Актер Кроу нецензурно призвал к порядку парижан, просивших его автограф
Австралийский актер, звезда «Гладиатора» Рассел Кроу нагрубил поклонникам на автограф-сессии. Об инциденте в Париже пишет Variety.
Артист обратился к парижанам, просившим его автограф у отеля.
«Оставайтесь на месте, не давите на меня, и я подойду к вам. Дайте всем пространство. Как только кто-нибудь начнет вести себя как [придурок], я уйду. Ясно?» — сказал он.
На записи встречи с поклонниками, распространившейся в сети, видно, что после этого Кроу действительно спокойно подписал протянутые ему листы.
«Все получили свои автографы и селфи, вход в отель был бесплатным для гостей, и я все равно добрался до аэропорта вовремя. Один человек, без охраны», — написал Кроу в комментариях к посту одного из таблоидов, в котором его обвинили в невозможности контролировать ситуацию.
