Рассел Кроу обматерил поклонников

Австралийский актер, звезда «Гладиатора» Рассел Кроу нагрубил поклонникам на автограф-сессии. Об инциденте в Париже пишет Variety.

Артист обратился к парижанам, просившим его автограф у отеля.

«Оставайтесь на месте, не давите на меня, и я подойду к вам. Дайте всем пространство. Как только кто-нибудь начнет вести себя как [придурок], я уйду. Ясно?» — сказал он.

На записи встречи с поклонниками, распространившейся в сети, видно, что после этого Кроу действительно спокойно подписал протянутые ему листы.

«Все получили свои автографы и селфи, вход в отель был бесплатным для гостей, и я все равно добрался до аэропорта вовремя. Один человек, без охраны», — написал Кроу в комментариях к посту одного из таблоидов, в котором его обвинили в невозможности контролировать ситуацию.

