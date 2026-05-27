Звездные интриги на съемках: за что уволили Тома Харди и Хелену Бонэм Картер

Слухам, которые окружают некоторые сериальные проекты, могут позавидовать даже сценаристы с фантазией. Иногда за кулисами бывает интересней, чем в кадре, и в этом году на съемках раскручиваются нешуточные интриги. Кто бы мог подумать, что Тома Харди или Хелену Бонэм Картер можно запросто уволить. Но, как выясняется, всякое бывает.

Сообщения о том, что продюсеры сериала «Гангстерленд» увольняют Тома Харди сразу после окончания работы над вторым сезоном, кто-то мог принять за нешуточную сенсацию. Премьера «Гангстерленда» состоялась в прошлом году, и Том Харди в этом суперзвездном проекте режиссера Гая Ричи (большие роли в сериале сыграли Хелен Миррен и Пирс Броснан), безусловно, отвечал за персонажа, вокруг которого, собственно, все и крутилось. Шумный успех первого сезона ожидаемо привел к работе как минимум над вторым. И вот появляются новости о том, что актер постоянно опаздывает, скандалит, влезает в процессы, не имеющие к нему никакого отношения, и продюсеров это стало так раздражать, что с Харди решили расстаться.

Но если для кого-то подобная новость стала громом среди ясного неба, то для публики, стремящейся быть в курсе кино-сериальных процессов, картина может быть немного другой. Ранее в одном из интервью Том Харди жаловался на здоровье (актер страдает от позвоночной грыжи, а также вынужден был сделать операции из-за проблем с опорно-двигательной системой) и говорил о возможном перерыве в съемках ради основательной реабилитации сразу после работы над вторым сезоном «Гангстерленда».

Продюсерам сериала и главной его звезде никто не устраивал перекрестных допросов, но явные несостыковки в изложении событий рождают некоторые подозрения. Уж очень это тянет на промо грядущей премьеры. Отпуск по состоянию здоровья навевает лишь сочувствие. Скандалы на съемках интригуют куда больше. Если Харди действительно уходит из проекта, то лучше это делать, хлопнув дверью, — такое все услышат. К тому же вероятное отсутствие главного героя в гипотетическом третьем сезоне делает дополнительную рекламу второму. Что там будет происходить? Как избавятся от всемогущего решалы? Не перевернется ли все с ног на голову? В общем, скорейшего выздоровления мистеру Харди и пинту стаута разработчикам рекламных стратегий.

Размолвка между создателями четвертого сезона «Белого лотоса» и актрисой Хеленой Бонэм Картер подавалась под еще более странным соусом. Съемки уже стартовали на Французской Ривьере, актриса была на площадке, как вдруг выяснилось, что придуманный для нее персонаж не вписывается в канву сериала.

Не совсем понятно, что именно имеется в виду, но можно предположить либо настоящий хаос на этапе подготовки, либо безраздельную власть автора сериала Майка Уайта. Не иначе, он стал главной звездой этого шоу, если может на ходу попрощаться с актрисой, которую очень многие мечтают получить в свои проекты. Мечтали о ней и продюсеры «Белого лотоса». По слухам, Бонэм Картер была первой звездой, приглашенной в четвертый сезон с перспективой на весьма значительную роль. Но уже в процессе съемок Уайт решил все изменить и переписать роль под другую актрису.

Говорят, на график съемок это не повлияет, хотя новых персонажей в четвертом сезоне хватает. Будем надеяться, что Венсан Кассель, Стив Куган и другие звездные новички мистера Уайта пока устраивают.