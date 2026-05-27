Демобилизованный актер хочет стать режиссером

Актер Глеб Калюжный планирует начать режиссерскую карьеру. Об этом в среду, 27 мая, сообщил его директор Григорий Сухов.

Днем ранее артист завершил службу в армии. Встречать его приехали мама с младшей сестрой, а также друзья и коллеги.

По словам представителя Калюжного, актер может снять фильм «За мечтой» — картину о парне, который возвращается из армии и собирает собственную музыкальную группу, передает ТАСС.

Близкие актера проводили его в армию в конце мая прошлого года. Когда он пришел домой, то был удивлен вокальным номером от родственников. К призывному пункту в Москве артист приехал на черном «гелике».

5 марта 2025 года в отношении Калюжного возбудили дело об уклонении от срочной службы. Позже в СМИ появилась информация, что актер попытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы уклониться от армии.

В ноябре также появилась информация, что прокуратура якобы проверяет законность получения военного билета блогера Михаила Литвина.

Глава ФПБК Виталий Бородин обратил внимание на видео блогера Амирана Сардарова, в котором Литвин похвастался, что купил военный билет за 330 тысяч рублей.