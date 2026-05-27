Новую откровенную сцену с Суини в «Эйфории» назвали унизительной

Эксперт по кризисному менеджменту и управлению репутацией Дэйв Куаст заявил, что откровенные сцены в сериале «Эйфория» могут навредить карьере актрисы Сидни Суини. Его слова передает New York Post.

Отмечается, что эротические сцены со Суини в третьем сезоне «Эйфории» стали самыми обсуждаемыми и скандальными в соцсетях и СМИ. Поклонники называют эти эпизоды унизительными для актрисы.

«Они наряжают ее как младенца, она притворяется младенцем с соской — зачем?» — возмутился пользователь соцсети X.

Куаст отметил, что сексуальность на экране не всегда является показателем чего-то плохого. Однако, по мнению эксперта, проблемы начинаются, когда она становится доминирующим ярлыком для артиста. Он считает, что Суини идет по «тонкой грани», поскольку культурный разговор вокруг нее выходит за рамки актерского мастерства.

«Эйфория» создала о ней одно представление, но более широкий культурный контекст породил другое. Некоторые зрители стремились воспринимать ее как консервативную альтернативу более прогрессивным знаменитостям. И она не то чтобы препятствовала такому толкованию. Это рискованно, потому что, как только артист начнет ассоциироваться с полярными друг другу культурными взглядами, сама работа может оказаться в тени. С точки зрения репутации, задача состоит в том, чтобы не позволить культурной символике затмить актерскую игру», — заявил эксперт.

Эксперт Келси Кинтнер добавила, что сама по себе «Эйфория» стала настолько культовым явлением, что затмила другие работы Суини. По ее словам, у среднестатистического зрителя может возникнуть неправильное представление о талантах и актерских способностях звезды.