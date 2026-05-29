Умер актер из сериала «Эмили в Париже» Пьер Дени

В возрасте 69 лет ушел из жизни известный французский актер кино и театра Пьер Дени, более всего известный по роли харизматичного гендиректора группы компаний Луи де Леона в сериале "Эмили в Париже".

Как сообщает Daily Mail, артист длительное время страдал тяжелой формой бокового амиотрофического склероза - заболевания, приводящего к разрушению двигательных нейронов, потери связи мозга с мышцами, их полному параличу и атрофии.

Знаменитая певица и актриса Сильви Вартан выразила соболезнования семье Дени, назвав его "щедрым, чутким, веселым и остроумным человеком".

Творческая карьера артиста стартовала в 1978 году с короткометражки "Ночной оркестр", за ней последовала большая роль в комедии "Мещанин во дворянстве" (1982). Некоторое время Дени играл в театре, а также стал заметной фигурой на телевидении.

На счету актера сериалы "Жюли Леско", "Женщина чести", "Пять сестер", "Жизнь прекрасна", в течение нескольких лет он исполнял роль доктора Дюма в шоу "Завтрашний день - наш". Последней его работой стало шоу "Кемпинг Рай" (2025).