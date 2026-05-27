Николас Кейдж рассказал, почему решил играть в «Пауке-Нуаре»

Издание Variety взяло интервью у знаменитого актёра Николаса Кейджа («Собиратель душ»). Он рассказал, почему не играл в сериалах до выхода «Паука-Нуара».

По словам артиста, он был категорически против участия в шоу, пока сын не показал ему культовый проект «Во все тяжкие». После просмотра Кейдж понял, что в сериалах у актёра есть больше времени для демонстрации своих навыков.

«Я начал понимать, что актёры в этом сериале получили много времени, чтобы рассказать свою историю. Я видел, как Брайан Крэнстон смотрит на чемодан, казалось бы, целыми минутами. Я не мог отвести от него глаз, а он всего лишь смотрел на чемодан, и мне пришло в голову, что в кино так не сделаешь — времени не хватает. Я подумал, что, может быть, с восьмичасовым повествованием я смогу начать закладывать семена для персонажа, который сможет расцвести во что-то такое, на что у меня нет роскоши в фильмах».

Сериал «Паук-Нуар» вышел на стриминговом сервисе Prime Video 27 мая. В проекте Кейдж играет стареющего частного детектива в Нью-Йорке 1930-х. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.