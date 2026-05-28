Бандит, ревнивец, президент: почему Андрей Панин напоминал молодого Николсона

"Потрясающий актер. Когда мы снимались с ним в "Бригаде", он напоминал мне молодого Николсона. Потрясающий, очень сильный партнер в кадре," - говорил об Андрее Панине Сергей Безруков.

28 мая Панину могло бы исполниться 64 года. Он был человеком с неповторимой улыбкой и фантастической харизмой, которая пробивала даже через экран - особенно когда он исполнял роли злодеев. Мог сыграть отъявленного бандита или нечестного на руку бизнесмена, заядлого ревнивца и даже президента. И подарить столько внутренней энергии своим героям среди наших актеров не мог никто.

За 20 лет Панин снялся примерно в 75 фильмах и сериалах. Его кинодебют состоялся в 1992 году - в фильме "По прямой" режиссера Сергея Члиянца. Известность актер приобрел благодаря картинам "Мама, не горюй!" Максима Пежемского и "Мама" Дениса Евстигнеева.

В 2000 году сыграл роль пьяницы Гаркуши в фильме Павла Лунгина "Свадьба". Картина получила специальный приз жюри "За лучший актерский ансамбль" на Каннском кинофестивале.

Настоящая популярность пришла к Панину после телесериала "Бригада" режиссера Алексея Сидорова, где он сыграл коррумпированного милиционера Владимира Каверина.

Панин также создал яркие образы в фильмах Павла Чухрая (в фильме "Водитель для Веры"), Карена Шахназарова ("День полнолуния", "Яды, или Всемирная история отравлений", "Всадник по имени Смерть"), Алексея Балабанова ("Жмурки" и "Морфий"). В криминальной ленте "Бой с тенью" он играл роль антигероя Валиева, промоутера центрального персонажа - боксера Колчина.