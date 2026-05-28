Стивен Спилберг высказался об использовании ИИ в кинопроизводстве

«Не верю, что есть замена душе». Стивен Спилберг — об использовании ИИ в кинопроизводстве

Недавно режиссёр Стивен Спилберг поразмышлял на тему использования ИИ в кинопроизводстве. Постановщик считает, что использовать нейросети для экономии времени — правильное решение.

Но ИИ не должен стать заменой человека, поскольку он, исходя из всех соображений, не сможет таким стать.

«Не верю, что есть замена душе. Не думаю, что это изобретаемый алгоритм… Не говорите мне, что у меня нет подходящего антагониста в этой истории, не говорите мне, как писать диалоги, не говорите мне, куда должен быть направлен объектив камеры. Используйте ИИ как инструмент, но не используйте ИИ как последнее слово во всём творческом».

Наконец, режиссёр подчеркнул, что ИИ должен стать скорее помощником, а не полноценным участником кинопроизводства.