Актер Киану Ривз вступился за режиссера Карла Ринша

Киану Ривз вступился за режиссёра Карла Ринша, которого признали виновным в мошенничестве с деньгами Netflix. Актёр направил письмо федеральному судье Джефу Ракоффу с просьбой проявить к кинематографисту снисхождение при вынесении приговора, сообщает Variety.

Ривз назвал Ринша «исключительным художником» и попытался объяснить причины его поведения. По словам актёра, режиссёр часто сам загонял себя в сложные ситуации, чрезмерно расширяя масштабы проектов и выходя за рамки первоначальных договоренностей.

«Я не пытаюсь умалить то, в чём его признали виновным, а лишь предлагаю, возможно, понимание причин», — отметил звезда «Матрицы».

Приговор Карлу Риншу должны вынести 29 июня. Режиссеру грозит от восьми до десяти лет лишения свободы, а также выплата компенсации в размере 4,4 миллиона долларов. Следствие установило, что Netflix выделил Риншу десятки миллионов долларов на производство сериала «Белый конь».

Однако часть средств, по данным прокуратуры, режиссёр перевел на личные счета и использовал для рискованных инвестиций, криптовалюты и роскошных покупок. Среди них — пять автомобилей Rolls-Royce, Ferrari, дорогие часы, мебель и антиквариат.