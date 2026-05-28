Чаевые вместо цветов возмутили актрису Поргину

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, в беседе с изданием «Абзац» возмутилась введению чаевых для актеров театра.

Поргина отметила, что актеры вкладывают душу в спектакль и не требуют от зрителя ничего взамен. Она не стала отрицать, что артистам будут приятны цветы за выступление, но не более.

«Если нам дарят цветы, потому что понравилось, это прекрасно. Мы благодарим за это. Но чтобы давали чаевые – это унизительно и оскорбительно. Кто это придумал там? Сумасшедшие какие-то?» — заявила артистка.

26 мая в московском «Покровка.Театре» появилась возможность оставить актерам спектаклей безналичные чаевые. Предложение отблагодарить понравившегося артиста разместили в буфете по аналогии с объявлениями в салонах красоты.

Поргина подчеркнула, что ответственность за доход актера должен лежать на театре, а не на зрителе. По словам артистки, работникам театра следует обратиться в Министерство культуры, если они считают, что их актеры получают мало.

«Но просить чаевые вместо цветов – это просто какой-то кошмар. Это паноптикум!» — подчеркнула актриса.