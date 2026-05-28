Звезда «Отчаянных домохозяек» ни разу не смотрела сериал, который принес ей известность

51-летняя американская актриса Ева Лонгория призналась, что ни разу не смотрела сериал «Отчаянные домохозяйки», который принес ей известность. Об этом она рассказала в интервью E!News.

В проекте артистка исполняла роль Габриэль Солис — одной из главных героинь сериала, выходившего на канале ABC с 2004 по 2012 год. За восемь сезонов зрителям показали 180 эпизодов. Вместе с Лонгорией в нем приняли участие Фелисити Хаффман, Марсия Кросс, Тери Хэтчер и другие звезды.

Актриса отметила, что в последние годы «Отчаянные домохозяйки» вновь обрели былую популярность благодаря стриминговым платформам и роликам в социальных сетях. Однако артистка сериал пересматривать не планирует.

— Мне постоянно приходят уведомления: «Хочешь посмотреть «Домохозяек?» Я отвечаю: «Конечно, не хочу. У меня все и так хорошо, я вообще-то там снималась!» — цитирует ее издание.

Недавно также стало известно, что американский актер Леонардо Ди Каприо не смотрит картины, в которых принимал участие, это правило распространяется и на фильм «Титаник».