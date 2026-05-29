«Я и то, и другое!» Николас Кейдж поменял фамилию

Звезда "Собирателя душ" и сериала "Паук-Нуар" Николас Кейдж официально отказался от полученной при рождении фамилии Коппола, сменив ее на сценический псевдоним.

"Теперь я Кейдж и в жизни, и на экране. Считаю, что лучше быть главой своей маленькой семьи, чем клоуном-кузеном на обочине чужой", - пояснил артист в интервью изданию Variety.

Имя он решил оставить, поскольку так его назвал отец, и отметил, что ему все равно, как к нему обращаются - Ник или Николас:

"Я и то и другое! Люди знают меня под обоими именами".

Псевдоним Кейдж племянник легендарного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы взял в самом начале своей актерской карьеры, находясь под впечатлением от творчества композитора-авангардиста Джона Кейджа и комиксов Marvel о темнокожем герое Люке Кейдже.

Под своей настоящей фамилией он появился только в комедии "Веселые времена в школе Риджмонт" (1982).

В 2026 году Кейджа можно будет увидеть в спортивной биографической драме "Мэдден", на следующий год у актера запланировано четыре проекта: продолжение "Оружейного барона", драма "Принц", шпионский боевик "Сила духа" (Fortitude) и криминальный триллер "Лучшие блинчики в округе".