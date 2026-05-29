Николас Кейдж назвал лучшего исполнителя роли Человека-паука в кино

Николас Кейдж, который исполнил главную роль в «Пауке-Нуаре», поговорил на тему того, какой Человек-паук из всех, кто появлялся в кино, самый лучший.

Выбор Кейджа пал на Эндрю Гарфилда и его Паука из дилогии «Новый Человек-паук». По его мнению, именно Гарфилд подарит лучшее воплощение персонажа на больших экранах.

«На мой взгляд, Эндрю Гарфилд явно лучший Человек-паук в кино».

«Паук-Нуар» уже вышел целиком на Amazon Prime VIdeo. Шоу рассказывает историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.