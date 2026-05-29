Том Холланд хочет стать наставником для следующего Человека-паука

Том Холланд в интервью рассказал о желании стать наставником для следующего Человека-паука, который станет лицом киновселенной Marvel.

Актёр хочет помогать, поддерживать и наставлять исполнителя роли следующего Паучка. Так же когда-то было с ним и Робертом Дауни-младшим, который помогал Холланду освоиться.

«Будь то Майлз Моралес или Гвен, я бы с удовольствием поучаствовал в создании следующей главы… как Роберт сделал это для меня».

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. В ленте вместе с Питером появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.