Топ-4 зарубежных актера, которых озвучил Александр Демьяненко

Александр Демьяненко родился в творческой семье. Отец - Сергей Петрович Демьяненко, актер и режиссер, работал в Свердловском театре оперы и балета, затем - в местном драматическом театре. Мать - Галина Васильевна Демьяненко (в девичестве Белькова), работала бухгалтером в театре. Детство Александра прошло за кулисами, он с ранних лет участвовал в массовках. В школе увлекался джазом, играл на контрабасе, но после выпуска решил поступать в театральный вуз.

В 1954 году поступил в ГИТИС, в мастерскую Григория Конского. Среди его однокурсников были Людмила Гурченко, Всеволод Шиловский. Уже во время учебы начал сниматься в кино. Окончил ГИТИС в 1959 году.

Сразу после института он был принят в труппу Московского академического театра имени Вл. Маяковского, где прослужил до 1962 года. В 1962 году переехал в Ленинград и стал актером Ленинградского театра комедии, которым руководил Николай Акимов, получил квартиру в Ленинграде по ходатайству "Ленфильма". Однако после смерти Акимова в 1968 году театр потерял для Демьяненко привлекательность. С конца 1960-х он полностью сосредоточился на работе в кино и на студии дубляжа.

Судьбоносным для Александра Демьяненко стало приглашение Леонида Гайдая на роль изобретательного и слегка инфантильного студента Шурика в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Гайдай, искавший новое лицо - антипода брутальным персонажам и классическим героям советских фильмов - безошибочно угадал в Демьяненко сочетание интеллигентности и трогательного простодушия. Оглушительный всесоюзный успех новелл "Наваждение" и "Операция "Ы" закрепил за актером образ ботаника-романтика, а фильм "Кавказская пленница" этот образ навсегда закрепил. Шурика до сих пор называют "Дон Кихотом советской интеллигенции".

В советском дубляже его голосом говорили герои Жан-Поля Бельмондо, Роберта де Ниро, Омара Шарифа, Донатаса Баниониса. Кстати, последний даже утверждал, что Демьяненко озвучил его лучше, чем он сам сыграл - в фильме Тарковского "Солярис".

Самые яркие роли актера - в фотоподборке "РГ".