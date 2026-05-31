Названы самые востребованные блондинки российского кино

В честь Дня блондинок киноканал «Русский роман» представил рейтинг главных белокурых красавиц российского кино. В пятёрку вошли актрисы, за последнее десятилетие доказавшие свою способность мастерски сочетать яркие роли в кассовых хитах с глубокими драматическими работами в кино и театре. Список составлен на основе комплексного анализа количества фильмов и сериалов в фильмографии актрис за последние 10 лет, оценок, кассовых сборов и рейтингов проектов, редакционных топов российских тематических изданий о звёздах.

© РИА Новости

Рейтинг блондинок российского кино выглядит следующим образом:

Светлана Ходченкова; Юлия Пересильд; Кристина Асмус; Александра Бортич; Полина Максимова.

Возглавляет топ Светлана Ходченкова. В течение десятилетий она сохраняет статус одной из главных звёзд отечественного кино. В её фильмографии соседствуют масштабные драмы, остросюжетные проекты, комедии и сериалы. Среди самых заметных работ последних лет — «Годунов», «Актрисы», «Казанова» и «На острие». Ходченкова не раз получала профессиональное признание: премию «Золотой орёл», а также номинации на «Нику» и ТЭФИ. В числе ожидаемых премьер с участием актрисы — продолжение сказочного блокбастера «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный» и экранизация повести братьев Стругацких «Отель "У погибшего альпиниста"». При этом Светлана остаётся востребованной не только в кино, но и в театре, а её имя давно вышло за пределы актёрской среды: Ходченкова регулярно появляется на обложках глянца и входит в списки самых стильных женщин страны.

На втором месте — Юлия Пересильд, получившая всемирную известность благодаря съёмкам в фильме «Вызов», которые проходили на Международной космической станции. В её фильмографии множество значимых проектов: «Битва за Севастополь», «Золотая Орда», «Императрицы». На счету актрисы три «Золотых орла» и премия «Ника». В ближайшие годы зрителей ждёт сразу несколько громких премьер с её участием: сериал «Фурия», фэнтези «Тайный город», фантастика «Весельчак У», а также историческая драма «Рождение империи». Сейчас в Театре Наций идёт спектакль «Васса», в котором Пересильд не только исполнила главную роль, но и выступила руководителем постановки.

Третью строчку занимает Кристина Асмус, чья актёрская карьера сегодня выходит далеко за рамки образа из популярного ситкома «Интерны». За годы профессиональной деятельности Асмус успешно доказала свой потенциал в разных жанрах. Среди её работ — боевик «Своя война. Шторм в пустыне», военная драма «А зори здесь тихие…» и драма «Китобой», которая была отмечена наградой Венецианского кинофестиваля. Актриса продолжает служить в Театре Ермоловой.

На четвёртой позиции — Александра Бортич. У широкой аудитории она прежде всего ассоциируется с проектами «Я худею», «Полицейский с Рублёвки» и «Холоп», которые стали громкими кассовыми хитами. За роль в сериале «Фишер» Александра получила номинацию на премию «Золотой орёл». Весной актриса заявила, что устала от съёмок и берёт паузу, а всё время посвятит ребёнку и работе диджеем.

Помимо этого, Бортич активно занимается благотворительностью: она входит в попечительский совет фонда «Шалаш», который помогает подросткам справляться с последствиями травли.

Замыкает пятёрку рейтинга Полина Максимова. Актриса органично эксплуатирует образ эффектной блондинки, ставший её визитной карточкой ещё со времён телесериала «Деффчонки», но при этом мастерски дополняет его глубокими драматическими ролями. Одним из главных подтверждений такого перевоплощения стал проект «257 причин, чтобы жить», за который Максимова получила награду на фестивале Canneseries. Ещё один важный этап — участие в «Чебурашке», самом кассовом российском фильме: сборы первой части составили 6,8 миллиарда рублей, второй — 6 миллиардов. Полина активно работает на телевидении и в театре, параллельно готовясь к выходу новых больших премьер: «Чебурашка 3», «Горнолыжка», «Малыш-каратист» и «Игра в прятки».