Том Холланд готовится к уходу из «Человека-паука»

Хотя имя Тома Холланда давно стало неотделимо от образа Человека-паука, сам актер понимает, что однажды его история в этой роли закончится. Более того, он уже задумывается о том, каким будет будущее персонажа после его ухода.

© Just Talks

В интервью Empire Холланд рассказал, что хотел бы помочь следующему актеру, которому доверят одного из самых популярных супергероев Marvel. По его словам, ему близка идея преемственности, поэтому он готов поддержать нового исполнителя так же, как когда-то поддержку получил сам.

Актер отметил, что будущим Человеком-пауком может стать не только новый Питер Паркер. Он не исключает появления на первом плане других персонажей из вселенной паучьих героев, включая Майлза Моралеса, Гвен Стейси или Женщину-паука. Независимо от того, кого выберет студия, Холланду хотелось бы принять участие в развитии следующего этапа франшизы.

Сейчас же внимание актера сосредоточено на новом фильме о Питере Паркере. Работа над проектом «Человек-паук: Новый день» стала для него особенной не только из-за возвращения к культовой роли спустя несколько лет. Впервые Холланд оказался вовлечен в обсуждение сценария на ранних этапах производства.

По словам актера, он регулярно встречался с продюсерами и авторами проекта, чтобы вместе искать идеи для будущей истории. Такие обсуждения проходили примерно раз в две недели. Команда делилась своими планами, предлагала сюжетные ходы и определяла, каким должен стать следующий этап развития персонажа.

Интересно, что одна из первых концепций фильма выглядела совсем иначе. Холланд вспоминает, что изначально предложил идею под условным названием «Человек-паук в период полового созревания». Его интересовал вопрос, как изменится герой, если начнет терять контроль над собственной жизнью и способностями. Несмотря на то что рабочее название не вызвало энтузиазма у студии, сама идея заинтересовала создателей картины и со временем легла в основу сценария.

Карьера Холланда в супергеройской франшизе началась в 2016 году после появления в фильме «Капитан Америка: Гражданская война». Затем актер получил сольный фильм «Человек-паук: Возвращение домой» и продолжил играть Питера Паркера в нескольких проектах киновселенной Marvel.

Новая глава истории выйдет на экраны 31 июля 2026 года. Вместе с Холландом в картине появятся Зендея, Джон Бернтал, Сэди Синк и Лиза Колон-Зайас. Судя по заявлениям актера, фильм станет важным этапом не только для самого героя, но и для будущего всей франшизы.