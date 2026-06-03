Анна Ковальчук рассказала, почему согласилась участвовать в «Дороге на Ялту»

Вот как талантливые люди успевают почти одновременно делать сразу столько интересных и нужных дел? Хочется тоже такому научиться?! Популярная актриса театра и кино Анна Ковальчук отвечала на вопросы обозревателя "РГ" в перерывах между съемками очередного сезона культового сериала "Тайны следствия", готовясь к выступлению на международном фестивале песни "Дорога на Ялту".

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И постепенно становилось понятно, как ей все это удается.

Анна, вы намеренно выбираете такие разные роли? В "Мастере и Маргарите" сыграли главную героиню, затем вернулись к роли следователя в сериале "Тайны следствия" и получили приглашение в сериал "Сталин". А недавно завершили съемки в историческом байопике "Новороссия. Потемкин". Режиссеры и зрители могут запутаться: какая вы ныне по типажу...

Анна Ковальчук: Я действительно снялась в сериале "Новороссия. Потемкин", и это историческая картина. Это все биографически и исторически достоверно, как мне кажется. Почему я согласилась? Думаю, что знать и любить историю своей страны - это важно. Да я и сама люблю читать книги по истории. А вот в "Сталине" у Владимира Бортко я пока не снимаюсь. У нас это еще не подтверждено, хотя я очень люблю этого режиссера и желаю ему прекрасной работы.

В перерыве между съемками вы успели прилететь в Москву, чтобы спеть на конкурсе-фестивале "Дорога на Ялту". Многие ли зрители знали, что вы еще и поете? Или это ради международного фестиваля, на котором певцы из разных стран исполняют свои любимые песни о Великой Отечественной войне или знаменитые хиты тех времен, вы решили попробовать себя в новом амплуа?

Анна Ковальчук: Я согласилась участвовать в "Дороге на Ялту", потому что темы там затронуты очень глубокие и сильные. А когда мне предложили "Песенку о солдатских сапогах" Булата Окуджавы, то тем более захотелось попробовать, потому что я никогда не пела его песен со сцены. К тому же в дуэте с настоящим профессионалом - певцом из Сербии Николой Мичовичем. А один куплет я должна была исполнить не на русском, а на сербском языке... И все это показалось мне преодолением и испытанием самой себя! И поэтому тоже - я согласилась...

Вот так популярных актеров и берут на "не слабо", привлекая возможностью попробовать себя в чем-то новом?

Анна Ковальчук: Легче оставаться на диване, но это подобно смерти. А чтобы жить, надо же идти вперед?! И поэтому я решилась на этот шаг, преодолев свою стеснительность, страх перед большой сценой Государственного Кремлевского дворца.

Оказаться там почетно, хоть и страшновато, тем более, рядом профессиональные вокалисты, а у меня-то вообще нет музыкального образования...

Неужели вас после главной роли в "Мастере и Маргарите" у Владимира Бортко и 25 сезонов сериала "Тайны следствия", еще можно чем-то испугать?

Анна Ковальчук: Но на этом великолепном конкурсе "Дорога на Ялту" я была не в образе! (улыбается). А если серьезно, то помогло, что очень понравилась песня, которую мне предложили спеть. Она не очень известная, зато очень сильная и я в нее даже влюбилась. Ведь почему я тоже увлеклась музыкой - она несет код любви, который действует на человека. И у меня уже есть вокальный моноспектакль "О любви", в котором собраны те песни, которые помогали мне самой выстоять, были со мной рядом в трудные времена - давали силу и надежду на что-то лучшее. Музыка, как мне кажется, имеет на людей более сильное влияние, чем драматическое искусство. Когда я слушаю хорошую музыку, то мне кажется, что я разговариваю с Богом или с Ангелом. Это мне всегда помогает, действует очень сильно. Может, я даже становлюсь немного лучше.

Мне кажется, что и лучшие военные песни нам всем в этом немного помогают.

Анна Ковальчук: Да, вы правы. Те военные песни и создавались, и приходили к людям для поддержания духа, для радости сердца и для любви. Именно любовь - тот единственный двигатель, который, как я думаю, может преодолеть все. А есть ли у меня самая любимая песня? Наверное, это "Молитва", которую пела Людмила Гурченко. А сейчас у меня уже есть моноспектакль с песнями, которыми я особенно хочу поделиться со зрителями - часто как раз для поднятия их духа и настроения.

Многие из них из советского кино. Люблю петь и те, что исполняла Алиса Фрейндлих. Я работаю в Театре имени Ленсовета, где очень долго служила сама Алиса Бруновна.

Ваша героиня в "Тайнах следствия" Мария Сергеевна Швецова распутывает в сериале загадочные преступления. Научились ли вы сами лучше разбираться в людях благодаря этому сериалу?

Анна Ковальчук: Несколько раз я говорила родителям, что устала от "Тайн следствия", и кажется, я все там сыграла, и сколько ж можно?! Но мама сразу отвечает: "Ты что? У нас родственники ждут. Им нужен этот сериал, потому что дает людям столько спокойствия и вдохновения! Так что даже не вздумай!". Родители очень любят наши с Катей кинопремьеры (младшая сестра Анны тоже актриса. - Прим. ред.). Папа, например, горд, что мы с Катей так чудесно, аккуратно и интеллигентно существуем в этой профессии и, может быть, несем какую-то радость людям... Да и если бы не было кинопремьер, у нас самые лучшие в мире родители, которые нас любят и без них!

А про съемочную площадку "Тайн следствия"? Мне там удобно, потому что там - будто бы не я. Это персонаж, и я говорю там не своими словами. В этом отношении во время выступления на "Дороге на Ялту" было проще. Когда поешь перед зрителями, то выносишь на сцену всю себя. И то, о чем ты мечтаешь, и что читаешь, что чувствуешь, - это все у тебя на лице, в твоем исполнении и голосе.

Голос каждого человека несет какой-то определенный код: он может успокаивать, может вдохновлять или дарить надежду. А может быть хлыстом, который больно бьет.

А у вас он какой?

Анна Ковальчук: Сами послушайте и решите. А я хочу сказать сейчас о другом, может, даже дать полезный совет людям. Меня часто спрашивают детки, которые собираются поступать: "Где нам полезнее учиться актерскому мастерству?" И я говорю им: "Пожалуйста, впитывайте в себя все самое лучшее. Лучшие книги, фильмы, картины и места на земле. Любите природу, облака.

И еще - подпитывайтесь хорошей музыкой и учитесь быть дисциплинированным человеком, стройте правильно свое тело, благодаря физическим нагрузкам и питанию. Старайтесь быть позитивными по отношению к людям, и тогда это все будет собрано внутри вас и поможет в жизни. И я сама тоже собираю всю свою любовь, все прекрасное, что со мной происходит, стараясь поделиться всем этим с зрителем. А еще - поделиться счастьем, которое я испытываю, находясь на земле...

Сейчас у школьников пора экзаменов. Вы выдерживали множество экзаменов, проходили сложные кастинги в кино?! Есть ли у вас совет,как их выдерживать и побеждать?

Анна Ковальчук: Самый страшный конкурс для меня - это когда ты идешь на кастинг и очень хочешь какую-то роль. А поэтому очень сильно волнуешься и напрягаешься. Теперь я точно поняла, что после очень сильного напряжения идет сильное расслабление. И поэтому нужно очень напрячься до самого испытания, чтобы потом, в самый ответственный момент, быть расслабленной и спокойной.

Это, как в море. Вначале идет волна, и если ты будешь бороться с ней, то скорее всего ничего путного из этого не выйдет. Поэтому полезнее успокоиться, почувствовать эту стихию и сродниться с ней. Думать, что все получится хорошо и просто довериться Богу. А ведь доверие - это еще и понимание того, что если у тебя что не вышло - не оправдались ожидания, не победил в конкурсе или не взяли на роль, - то это для того, чтобы ты еще больше занимался и старался. Все, что с нами происходит, приводит нас к лучшему сценарию нашей жизни!

Помогают ли вам быть счастливыми в жизни ваши роли или чаще, наоборот, мешают?

Анна Ковальчук: Меня часто спрашивают: "А вы всегда такая честная и правдивая, как Мария Сергеевна в "Тайнах следствия"?. И я отвечаю: "Нет". Я знаю, что сила женщины в слабости и обычно никогда не лезу на рожон. Ведь Марии Сергеевне проще - она знает, что чуть что - сразу появятся два оперативника, а теперь уже три - Платонов, Курочин и Кораблев, и ее защитят. И понимает: что бы ни случилось, в конце второй серии каждого фильма преступник обязательно будет наказан, а добро победит. Наверное, так и надо - верить в то, что так будет и в моей жизни. И моя героиня, конечно, такая - честная, принципиальная, прямая, и мне от нее много чего уже передалось! Она меня напитала такими качествами, и мы с ней подстроились друг под друга. И я ее, конечно, люблю. А еще чем мне дорог этот сериал - он о жизненных историях, которые происходят вокруг нас. И многие истории из "Тайн следствия" применимы и в нашей повседневной жизни.

Узнавая в вас следователя Марию Сергеевну Швецову, продавцы на рынке вас не обсчитывают, а, наоборот, предлагают что-то повкуснее и посвежее?

Анна Ковальчук: Насчет рынка, не знаю, в жизни меня не очень легко узнать, и я стараюсь, чтобы была не узнана. Я же не в образе Марии Сергеевны, поэтому обсчитывают меня на рынке - все в порядке (улыбается). Ну а самое важное лично для меня в "Тайнах следствия" то, что в декабре этот сериал стабильно приходит в дом телезрителей через канал "Россия"!

И людям становится спокойно, что в Санкт-Петербурге, самом красивом городе на Земле, есть невероятно преданная своему делу старший следователь Швецова Мария Сергеевна, которая за справедливость, за правду. И люди знают, что добро победит зло. По крайней мере будем стараться.