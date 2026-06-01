Десять самых красивых советских актрис

Советский кинематограф подарил зрителям не только всеми любимые фильмы, но и ярких актрис, красотой которых восхищались миллионы людей. Топ-10 самых красивых советских актрис — в материале «Вечерней Москвы».

Сибирячка Ирина Алферова всегда считала свою красоту своеобразным проклятием, так как поначалу режиссер и художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров не давал ей главных ролей, потому как был уверен, что ее талант сильно уступает внешности. Однако за свою карьеру актрисе удалось воплотить на экране множество интересных образов. Среди фильмов с ее участием — «Д’Артаньян и три мушкетера», «Хождение по мукам», «С любимыми не расставайтесь» и многие другие.

Естественной красотой Натальи Андрейченко, воплотившей образ советской Мэри Поппинс, восхищались миллионы зрителей. Однако со временем актриса «увлеклась» пластикой и сильно изменилась. С 1990-х она жила в США, а затем поселилась в Мексике и увлеклась духовными практиками. Тем не менее многие до сих пор помнят ее по ролям в лентах «Сибириада», «Леди Макбет Мценского уезда» и «Прости».

Лариса Гузеева знакома многим как ведущая телешоу «Давай поженимся!», однако за ее плечами множество ролей в разных фильмах. Всесоюзная слава к ней пришла после ленты «Жестокий романс», где она исполнила роль бесприданницы Ларисы Огудаловой. Критики говорили, что холодная и аристократичная красота Гузеевой была словно предназначена для этой роли.

Режиссеры говорили про Анну Самохину, что именно она подарила перестроечному кино красивое лицо. Первая же роль принесла ей практически мгновенную славу: Самохина сыграла красавицу Мерседес в ленте «Узник замка Иф». На волне успеха она получила еще две яркие роли — княжны Таракановой в «Царской охоте» и цыганки Маританы в картине «Дон Сезар де Базан». Другой знаковой работой актрисы стал фильм «Воры в законе» (1988-й), где она сыграла любовницу главного героя.

Когда 31 декабря 1978 года на экраны вышел фильм «31 июня», многих зрителей поразила необычная и будто неземная красота ранее неизвестной актрисы Натальи Трубниковой, исполнившей роль Мелисенты. Утром 1 января Трубникова, которая ранее занималась только балетом, проснулась знаменитой. Ее мог ждать большой успех и в кино, однако из-за побега артиста балета Александра Годунова из СССР сверху спустили негласное распоряжение: танцоров в кино не снимать. И хотя Трубникова снялась еще в нескольких фильмах, эти роли были уже не такими известными массовому зрителю.

Наталья Варлей известна советскому зрителю как обаятельная Ниночка из «Кавказской пленницы» и зловещая панночка из «Вия». Густые темные волосы и запоминающаяся улыбка вместе с актерской игрой сделали ее легендой советского кино. Варлей рассказывала, что считала незаслуженной ту славу, которая обрушилась на нее после премьеры «Кавказской пленницы». Ей казалось, что роль совсем не получилась, а сама актриса выглядела в ней несуразной и неорганичной. Тем не менее народная любовь к актрисе не утихает до сих пор.

Наталья Кустинская после премьеры фильма «Три плюс два» стала настоящей звездой в СССР. После визита артистки в Париж местные газеты писали о ней как об одной из красивейших актрис мира и называли ее «советской Брижит Бардо». Несмотря на красоту и популярность, в личной жизни актриса была несчастна: за ее плечами шесть браков и множество измен. Не повезло ей и в карьере: из-за травмы в 1989 году она практически перестала сниматься в кино.

На роль Жени Комельковой в фильме «А зори здесь тихие» режиссер искал настоящую красавицу, и его выбор пал на Ольгу Остроумову, которая отлично сумела отразить сущность своей героини — смелой, озорной и блистательной. И это несмотря на то, что поначалу режиссер считал, что на роль она не подходит, так как в книге героиня описана как рыжеволосая, а Остроумова — блондинка. Близкое окружение актрисы говорит, что черты характера героини присущи и самой Остроумовой. Артистка известна по ролям и в других фильмах, однако она больше предпочитает играть в театре.

Анастасию Вертинскую часто называли «советской актрисой с антисоветской внешностью». Ее дебют состоялся в фильме «Алые паруса», где артистка должна была сыграть Ассоль. При первом взгляде она совершенно не понравилась режиссеру Александру Птушко, так как пришла на пробы с короткой стрижкой и в спортивном костюме. Однако, как только она надела парик с длинными волосами и красивое платье, режиссер сразу же утвердил ее на роль. Как признавалась Вертинская, внезапно свалившаяся популярность стала для нее травмой на всю жизнь из-за множества поклонников, которые не давали ей прохода.

Элина Быстрицкая, воспитанная в строгости и принципиальности, обладала яркой и выразительной внешностью. Темные волосы и пронзительный взгляд делали актрису по-настоящему запоминающейся. Самая известная роль в фильмографии Быстрицкой — Аксинья в «Тихом Доне». Она смогла передать на экране сложный и противоречивый образ молодой казачки, за что ее и полюбили зрители. При этом сама актриса не считала свою внешность какой-то особенной.

