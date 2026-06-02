Сидни Суини открыла свою продюсерскую компанию в Голливуде

По данным Deadline, звезда «Горничной» и «Эйфории» Сидни Суини открыла свою продюсерскую компанию Honey Trap в Голливуде. Актриса хочет попробовать свои силы в режиссуре.

Первой заключённой сделкой уже стало соглашение с Sony Pictures. Правда, пока его детали не раскрывают. Компания будет работать с кино и сериалами.

В Honey Trap мы верим, что самые незабываемые истории — это истории о противоречиях. Красота и опасность, близость и власть, уязвимость и контроль. Наша миссия — создавать смелые кинематографичные фильмы и сериалы, которые бросают вызов привычному восприятию, заставляют задуматься и оставляют неизгладимый эмоциональный след.

Над каким первым проектом поработает компания, неизвестно.