Звезда «Эйфории» согласилась на постельные сцены из-за страха

Звезда сериала «Эйфория» и актриса Алекса Деми в интервью The Hollywood Reporter заявила, что боялась лишиться роли в проекте из-за отказа от участия в постельных сценах.

«Я думала, что если откажусь от съемок в этих [сексуальных сценах], то не получу роль. Не потому, что мне кто-то это говорил, а потому что я была очень молода и не знала», — призналась Деми.

Актриса вспомнила, как ей было некомфортно во время съемок сцены в первом сезоне, где ее героиня Мэдди изменяет Нейту Джейкобсу, роль которого сыграл Джейкоб Элорди.

«Я не говорю, что не люблю секс. Просто думаю, что его можно красиво показать, и я знаю, что сериал изображает жизнь девушек-подростков. Но когда я это сделала, я поняла: «Ладно, мне это совсем не нравится». Поэтому я сказала об этом, и все меня поняли, и я больше никогда так не поступала», — объяснила звезда.

До этого эксперт по кризисному менеджменту и управлению репутацией Дэйв Куаст заявил, что откровенные сцены в сериале «Эйфория» могут навредить карьере актрисы Сидни Суини. Отмечалось, что эротические сцены с ней в третьем сезоне «Эйфории» стали самыми обсуждаемыми и скандальными в соцсетях и СМИ. Поклонники называют эти эпизоды унизительными для артистки.