Сара Коннор рассказала, какого из «Терминаторов» нельзя было снимать

Британская актриса Эмилия Кларк рассказала, какую из частей франшизы «Терминатор» не надо было снимать. О неудачной, на ее взгляд, картине артистка поговорила с Variety.

Звезда «Игры престолов» сыграла культовую героиню «Терминатора» Сару Коннор в фильме «Терминатор: Генезис» 2015 года, пятой части франшизы. Лента была широко раскритикована критиками и собрала в прокате меньше, чем ожидалось.

Актриса признала, что ее попытки пробиться в культовые франшизы не были успешными.

«Звездные войны»? Никому не понравилось. «Терминатор»? Его не должно было быть. Но я согласилась на эту работу», — поделилась она.

Кларк добавила, что ее вхождение в кинематографическую вселенную Marvel в сериале Disney+ «Секретное вторжение» 2023 года также не было хорошо воспринято.

«Не думаю, что это шоу кому-то понравилось, друзья. Извините!» — посмеялась она.

По словам Кларк, она не принимала неудачи близко к сердцу, однако они научили ее чаще отказываться от проектов и ждать подходящего момента. Теперь актриса берется за роли только когда сценарий ей по-настоящему нравится.

После «Генезиса» Шварценеггер снова сыграл главного героя в фильме «Терминатор: Темные судьбы» 2019 года. К роли Сары Коннор в этой картине вернулась Линда Хэмилтон. Работа получила неоднозначные отзывы и провалилась в прокате.