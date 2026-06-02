Чем Роберт Паттинсон выделился среди актеров «Одиссеи»

Роберт Паттинсон стал единственным в актёрском составе фильма «Одиссея», кто захотел ознакомиться со сценарием перед согласием на съёмки.

© Чемпионат.com

Как рассказал режиссёр Кристофер Нолан, все остальные актёры сразу соглашались на его предложения. Поэтому просьба Паттинсона даже немного удивила постановщика:

Хотите прочитать? Все остальные сразу согласились.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Премьера картины состоится 17 июля.