Роман Евдокимов и Ксения Трейстер снимаются в ретро-детективе «Чужой город»

Съемки сериала «Чужой город» проходят в Санкт-Петербурге. Главные роли в ретро-детективе исполняют Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Александр Голубев, Юлия Хлынина, Виталий Коваленко, Сергей Жарков, Игорь Хрипунов, Виктория Романенко и другие. Режиссером стал Сергей Попов. Производством занимаются ООО «Профит», ООО «Доброфильм» при участии телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Действие происходит в 1947 году. Егор Гончаров (Евдокимов), бывший солдат штрафбата, ныне вор-щипач, вынужден скрываться от мести бандитов и от милиции. Он приезжает в Калининград, где обращается за помощью к боевому товарищу, ныне начальнику местного УГРО. Однако товарища убивают, и следы его гибели ведут к некоему Гауптману, теневому предводителю местных диверсантов. С ним же связана и немецкая девушка Эльза (Трейстер), судьба которой небезразлична Егору. Живя под чужим именем и ежеминутно рискуя быть разоблаченным каждым, кто встречается на его пути, – от партийного руководителя Шлеменко (Коваленко) до театральной дивы Людмилы (Хлынина) и ее ухажера, местного франта Владимира Жалинского (Голубев), Егор начинает собственное расследование убийства друга…

Съемки пройдут в Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве.

Онлайн-показ состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире канала «Россия».