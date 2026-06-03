«Уволенный» Том Харди все же может вернуться в «Гангстерленд»

Создатели криминальной драмы "Гангстерленд" (MobLand, 18+) пытаются разрешить конфликт между актером Томом Харди, продюсером Дэвидом Си Глассером и шоураннером Джезом Баттеруортом.

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Инсайдеры издания Variety не исключают, что главная звезда сериала, слухи об увольнении которого распространяются в последнее время, все же появится в третьем сезоне.

Близкие к производству источники подтверждают, что Харди часто спорил по поводу сценария, опаздывал на съемки, запирался в своем трейлере и в целом задерживал работу. Проблемы при этом были с двух сторон: нередко сценарий переписывался в последний момент, а Баттеруорт почти не присутствовал на площадке.

Немалую роль в нормализации отношений между участниками конфликта играет режиссер Гай Ричи, выступающий исполнительным продюсером сериала.

В поддержку Харди выступила его коллега, выдающаяся актриса Хелен Миррен. На своей странице в соцсети она опубликовала фото артиста и оставила под ним подпись:

"Люблю тебя сейчас и всегда, Х".

От Пирса Броснана комментариев пока не поступало.

Первый сезон "Гангстерленда", стартовавший в 2025 году, мгновенно стал хитом на Paramount+. Второй сезон снят, но в эфир пока не вышел. Производство третьего все еще планируют запустить осенью.