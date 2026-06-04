Федор Добронравов: «Нам всем до Папанова, Никулина идти и идти»

На экраны Союзного государства вышел фильм "Семь верст до рассвета". В основе ленты - повесть классика советской литературы Бориса Полевого "Последний день Матвея Кузьмина". В 1965 году Кузьмину, родившемуся еще при крепостном праве, посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

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Действие фильма происходит зимой 1942 года в селе Куракино на границе с Белоруссией. Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина. Роль Матвея Кузьмича Кузьмина сыграл народный артист России Федор Добронравов.

Федор Викторович, звездой вас сделал сверхпопулярный сериал "Сваты", который снимался и в Беларуси. Как вам предложили роль Кузьмина, если даже не был написан сценарий?

Федор Добронравов: Продюсер Марина Селиванова увидела сходство Кузьмина со мной на фотографии. Я согласился мгновенно, никогда не отказываюсь сниматься в фильмах о Великой Отечественной войне. Это святое. У меня дед на Курской дуге погиб. Внучка Матвея Кузьмина Валентина Ивановна подтвердила мое сходство со своим дедом. "Он был таким же, как Добронравов", - сказала она.

Ваш герой - нелюдимый бирюк, вы такой же?

Федор Добронравов: Нет, я открытый, это режиссер Александр Андреев требовал от меня быть угрюмым.

Что заставило Кузьмина совершить подвиг?

Федор Добронравов: Любовь к Родине. Родная земля его вскормила, и он пошел ее защищать.

Условия были приближены к реальным?

Федор Добронравов: Было холодно. На лыжах надо было идти несколько километров без лыжни.

На станции метро "Партизанская" в Москве стоит памятник Матвею Кузьмину.

Федор Добронравов: Я там бывал. Ходил мимо отполированного Кузьмича, к которому прикасался народ на счастье.

Почему советские фильмы за душу берут?

Федор Добронравов: Режиссеры хотели, чтобы в драмах Никулин играл, Леонов, Папанов. Их считали комедийными актерами, но они играли про войну так, что сердце останавливалось. Нам всем до Папанова, Никулина идти и идти.

В комедии "От печали до радости" вы с сыновьями Виктором и Иваном сыграли членов одной дружной семьи, рабочей династии.

Федор Добронравов: Сыновья - хорошие артисты, играть с ними удовольствие.

У вашей семьи говорящая фамилия.

Федор Добронравов: Стараемся оправдать.

После успеха в прокате белорусско-российского хита "На деревню дедушке" (его посмотрело около 23 млн человек, он заработал более 854 млн рублей) выйдет продолжение, где одного деда играет Юрий Стоянов, другого - вы.

Федор Добронравов: Жизнь сейчас быстрая: вжик-вжик. Раньше все знали о соседях, сейчас соседей не знаем. "На деревню дедушке-2" про самое важное в жизни - про семью, за которую надо бороться даже когда кажется, что контакт потерян. Мой герой оказался с близкими на дистанции и теперь пытается эту дистанцию сократить. Оба деда борятся за внимание внука. Я надеюсь, что в тандеме с моим давним товарищем Юрием Николаевичем Стояновым нам удастся передать важные посылы и создать теплое настроение.