Актриса Юлия Такшина раскрыла, почему нечасто общается с коллегами

Накануне актриса Юлия Такшина заставила поклонников поностальгировать и опубликовала трогательное видео со своими коллегами по сериалу «Не родись красивой». В беседе с ТВ Mail артистка раскрыла, с кем на протяжении всех 20 лет поддерживала связь.

Юлия рассказала, что не виделась с некоторыми друзьями очень давно — по её словам, как минимум лет десять, а возможно, и больше. Она отметила, что недавняя встреча доставила ей большую радость. Актриса пояснила, что общается с коллегами нечасто: в основном они поддерживают связь через соцсети — поздравляют друг друга с праздниками и обмениваются сообщениями, когда видят публикации друг друга в соцсетях.

Однако с актрисой Ольгой Ломоносовой, сыгравшей в сериале Киру Воропаеву, они стали подругами в реальной жизни. Более того, Ольга стала крёстной матерью для старшего сына Такшиной — Ивана.

«Это отношения, знаете, больше похожи на родственные, нежели на двух подружек. Мы можем иногда не видеться и не слышаться месяцами, а потом какое-то событие случается, и первая, кому я звоню, — это, конечно, Оля. Как обычно бывает, мы звоним всегда самым дорогим и близким, когда что-то происходит», — поделилась Юлия.

Ранее Юлия Такшина впервые за долгое время появилась на публике с 18-летним сыном.