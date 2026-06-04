Актриса Маргарита Аброськина вовремя завязала с большим спортом

Звезда кино вовремя поняла, что с большим спортом будущее связывать не планирует. И своему сыну бы такого не желала.

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31-летняя Маргарита Аброськина известна широкой публике как талантливая актриса. Однако звезда кино могла получить и иную профессию, в которой ей, казалось, суждено было преуспеть. В детстве будущая артиста занималась художественной гимнастикой. Однако повзрослев, решила поступать в театральный университет.

В эксклюзивном интервью журналу «Атмосфера» Аброськина призналась, что в каком-то плане ей было проще прорваться в киносферу, в отличие от ее супруга, Олега Гааса.

«Не без труда, просто возможности были рядом. Я занималась гимнастикой при Винер на соседнем ковре с Кабаевой, потом училась в балетной Академии при Большом театре. И проходила огромный конкурс наравне со всей Россией. Но мне не пришлось отказываться от всего, что есть в моей жизни, чтобы добиваться своих целей, у меня была огромная поддержка каждый день», — откровенничает Маргарита.

Гаас же, будучи родом из Нижневартовска, вынужден был покорять не только приемную комиссию, но и саму столицу, тогда еще малознакомую и не всегда дружелюбно настроенную.

«Мне приходилось буквально „ломать стены“, доказывать свое право на место под солнцем, набивать шишки и расти через ошибки», — вспоминает актер.

Маленькому сыну пары, Григорию, пока всего два года. И, само собой, о будущей его профессии молодые родители пока не думают. Будучи в прошлом спортсменкой, Маргарита, не отрицает, что есть планы отдать мальчика в дальнейшем в какую-либо секцию. Однако от профессионального сурового спорта она хотела бы его оградить.