Стивен Сигал: кино способно помирить Запад и Россию

Актер Стивен Сигал раскритиковал современное голливудское кино за чрезмерную политизацию. Его слова передает kp.ru.

«Сейчас в Америке сложилась ситуация, когда Голливуд пошел на поводу у всех этих разных групп, с которыми я категорически не согласен. Помню, как‑то раз мне пришло уведомление сверху, что в кино обязательно должны быть люди разной сексуальной ориентации», — сказал артист.

По словам Сигала, без включения в сюжетную линию представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)‑сообщества фильм не примут на крупных фестивалях, в том числе на «Оскаре». Подытоживая, актер признался, что мечтает о системе, где «вместо одной мафии, контролирующей все фильмы, существовали группы людей, представляющие мир».

Своим мнением Сигал поделился на сессии ПМЭФ‑2026. Актер также заявил, что искусство может стать мостом между Западом и Россией. Он убежден, что музыка и кино — серьезная сила, которая может объединять людей. Помимо него, в дискуссии участвовали Михаил Пиотровский, Валерий Гергиев и Николай Цискаридзе.