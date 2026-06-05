Звезду «Лютера» Идриса Эльбу посвятили в рыцари

Популярный шотландский актер Идрис Эльба ("Лютер" , "Властелины вселенной", "Три тысячи лет желаний") стал обладателем одного из самых почетных титулов Соединенного Королевства, сообщает журнал People.

© Кадр из сериала "Лютер"

3 июня король Карл III посвятил его в рыцари, и отныне за свой вклад в британскую киноиндустрию и активную общественную деятельность лауреат премии "Золотой глобус" носит почетный титул "сэр".

Четыре года назад Эльба создал фонд Hope Foundation, поддерживающий местные сообщества, образовательные проекты и инициативы в сфере устойчивого развития. Организация также защищает интересы молодых людей.

В юности актер получил грант от благотворительной организации, основанной принцем Чарльзом, благодаря чему смог поступить в National Youth Music Theatre.

В прошлые годы рыцарями становились Шон Коннери, Майкл Кейн, Энтони Хопкинс, Патрик Стюарт, Гэри Олдман, Дэниел Дэй-Льюис и Стивен Спилберг (без прибавки "сэр").

Ранее Карл III присвоил актрисе Кэри Маллиган звание командора ордена Британской империи.