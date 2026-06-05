LAT: актер Джеймс Хэнди из фильма "Джуманджи" не выжил после ножевых ранений

Полиция расследует убийство актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в фильмах «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик». Об этом в четверг, 4 июня, сообщило издание Los Angeles Times.

Правоохранители прибыли на место происшествия в лос-анджелесский район Тарзана после звонка мужчины, который заявил, что «только что убил человека греха». Полицейские обнаружили во дворе дома 81-летнего Хэнди с ножевыми ранениями и без сознания. Его доставили в больницу, где он умер.

Подозреваемый в нападении 44-летний Майкл Гледхилл сам заявил полиции, что он тот, кого они разыскивают. Ему предъявили обвинение в убийстве. В статье отмечается, что обвиняемый — сын женщины, которая была в отношениях с актером.

Хэнди снимался в лентах «К-9: Собачья работа», «Арахнофобия» и других. Его последней работой стал военный блокбастер «Топ Ган: Мэверик», где он исполнил роль бармена Джимми.

23 мая сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Канаде обнаружили останки актера Стюарта Маклина, которого зрители знают по сериалу Netflix «Вирджин Ривер». На момент смерти ему было 45 лет.