Алекса Деми рассказала об уходе из кино: почему она не часто снимается?

Поклонники «Эйфории» уже несколько месяцев гадают о будущем Алексы Деми после окончания сериала. В соцсетях появились слухи, что актриса может покинуть киноиндустрию навсегда. Однако сама Деми опровергла эти домыслы.

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История началась с фрагмента старого интервью, которое пользователи интернета распространили без контекста. Речь идет о подкасте 2020 года, где Деми говорила о трудностях начала карьеры. Актриса поделилась своими мыслями о том, что интересные роли чаще достаются белым актрисам, а у латиноамериканок возможностей меньше. Она откровенно рассуждала о готовности индустрии к разнообразию.

Со временем отдельные цитаты начали жить собственной жизнью. В сети появилась версия, будто актриса разочаровалась в профессии и планирует завершить карьеру после окончания «Эйфории». Когда эта теория стала набирать популярность, сама Деми отнеслась к ситуации с юмором. Во время одного из интервью она даже пошутила, что, возможно, стоит оставить поклонников в их догадках.

Не меньше слухов вызывает и профессиональная активность актрисы. Многие зрители давно задаются вопросом, почему после успеха «Эйфории» ее фильмография пополняется гораздо медленнее, чем у других звезд проекта. Карьеры Зендеи, Сидни Суини и Джейкоба Элорди за последние годы заметно ускорились, тогда как Деми предпочитает появляться на экране значительно реже.

Сама актриса уверяет, что в этом нет никакой загадки. По ее словам, решение сниматься выборочно связано исключительно с личными предпочтениями. Она подчеркнула, что окружающие часто воспринимают отсутствие новых проектов как проблему, хотя на самом деле человек может быть полностью доволен собственной жизнью и не стремиться к постоянному увеличению количества ролей.

Деми также дала понять, что не любит посвящать публику во все детали своих карьерных планов. У актрисы есть собственные цели и профессиональные амбиции, однако она предпочитает обсуждать их только тогда, когда считает нужным. Такой подход помогает ей сохранять личное пространство и не превращать каждое решение в предмет общественного обсуждения.

В ходе беседы всплыла еще одна интересная деталь о «Эйфории». Деми изначально проходила пробы на роль Ру — главной героини сериала. Этот образ в итоге достался Зендее. После кастинга Деми решила, что не прошла отбор, так как несколько часов не получала новостей от создателей проекта. Но позже ей неожиданно предложили роль Мэдди Перез — одного из самых ярких и обсуждаемых персонажей сериала.

По последним заявлениям Алексы Деми, она не собирается завершать карьеру в кино. Вместо этого она намерена продолжать строить ее по своим правилам, не обращая внимания на ожидания публики и не пытаясь соответствовать чужим представлениям об успехе.