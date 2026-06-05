Умерла актриса из «Бархатного сезона» Валентина Игнатьева

Актриса театра и кино, певица Валентина Игнатьева умерла 4 июня в возрасте 77 лет. Об этом ТАСС сообщил ее сын, актер и священник Иван Корешков.

"4 июня скончалась выдающаяся советская актриса, обладавшая уникальным голосом, голосом которой пели многие персонажи из советских фильмов золотой эпохи нашего кинематографа", - сказал собеседник агентства.

Валентина Игнатьева родилась 15 января 1949 года в Калинине. Была солисткой в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под руководством Леонида Утесова. В 1970-е годы выступала с ансамблями "Солнечная корона", "Лада", "Трижды три", "Веселые ребята". Играла в Московском драматическом театре "Модернъ", в театре "У Никитских ворот" и в московском антрепризном театре "Комеdy Кауз". Игнатьева снималась в фильмах и телесериалах, среди которых "Мнимый больной" (1980), "Голова классика" (2005), "Черкизона. Одноразовые люди" (2010) и советско-швейцарская военная драма "Бархатный сезон", где она исполняла главную роль.

Также певица исполнила вокальные партии в фильмах и мультфильмах "Дни хирурга Мишкина" (1976), "Маленькие трагедии" (1979), "Очень синяя борода" (1979), "Фронт в тылу врага" (1981), "Сказка о звездном мальчике" (1983), музыкальных сказках "Маша и Витя против "Диких гитар" (1976), "Питер Пэн и Венди" (1984), "Калебаса" (1985) и других.