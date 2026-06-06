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Умер снимавшийся в «Баффи» и «Докторе Кто» актер Энтони Хэд

ТК «Звезда»

В возрасте 72 лет ушел из жизни британский актер Энтони Хэд, известный по телесериалам «Тед Лассо» и «Баффи - истребительница вампиров». Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на заявление семьи артиста.

Умер снимавшийся в «Баффи» актер Энтони Хэд
© Global Look Press

По имеющейся информации, причиной смерти кинозвезды стали проблемы со здоровьем.

«Он мирно ушел из жизни от осложнений, вызванных пневмонией, в окружении своей семьи», - говорится в сообщении дочерей актера Эмили и Дейзи.

Хэд родился в Лондоне в 1954 году в семье актрисы и режиссера-документалиста. Его карьера началась в 1978 году с ролей в театре и рекламных роликах. В 80-х годах он также некоторое время пел на бэк-вокале в поп-группе Red Box.

Самыми известными образами Энтони были его роли в таких фильмах и сериалах, как: «Баффи - истребительница вампиров», «Железная леди», «Перси Джексон и море чудовищ», «Бэтмен: Готэм в газовом свете», а также «Доктор Кто» и «Бриджертоны».

Ранее в возрасте 91 года умерла Заслуженная артистка РФ Нина Марушина. Она всю жизнь проработала в Театре имени Пушкина.