Билл Найи сыграет в продолжении «Джона Уика»

Издание The Hollywood Reporter сообщило о пополнении актёрского состава фильма «Каин» — продолжения франшизы «Джон Уик» про слепого киллера. В предстоящем боевике сыграет звезда «Пиратов Карибского моря» Билл Найи.

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Роль актёра в будущем фильме пока не раскрывается. Ранее сообщалось, что одного из персонажей воплотит на экране звезда ремейка «Как приручить дракона» Мэйсон Темз. Главного героя вновь исполнит Донни Йен, который играл Каина в четвёртой части «Джона Уика» — он также выступает режиссёром проекта. Певица Рина Саваяма также вернётся к роли Акиры.

«Каин» пока не имеет даты выхода. Сюжет ленты развернётся после финала «Джона Уика 4». Лента расскажет историю слепого киллера Каина и его молодой племянницы, которая отправляется мстить за убийство своего отца. У фильма пока нет даты релиза — съёмки проекта стартовали в конце апреля.