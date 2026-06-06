Сарик Андреасян рассказал о будущем кинематографа

Кинорежиссер и актер Сарик Андреасян порассуждал о том, как в будущем будет выглядеть поход в кинотеатр. По его словам, технологии через 15–20 лет позволят зрителям находиться внутри фильма, прямо рядом с героями.

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Он отметил, что такой метод, вероятнее всего, станет западным нововведением, а российский кинематограф будет под это подстраиваться.

— Как появился (Джеймс — прим. «ВМ») Кэмерон с «Аватаром» и немножко изменил индустрию. Опять же появится новый Кэмерон — его здесь нет сейчас — и изменит индустрию где-то на Западе. И мы будем под это подстраиваться, — цитирует актера Telegram-канал Super.ru.

Сарик Андреасян ранее решил дать комментарий по поводу критики его фильмов. Многие эксперты недовольны картинами режиссера: одних не устраивает уровень его работ, других — кумовство актера. Он подчеркнул, что его никак не задевает негатив вокруг своих работ.

В марте первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко заявила, что Андреасяну не стоит снимать сериал по роману писателя Льва Толстого «Война и мир».