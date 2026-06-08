Полина Гухман рассказала о роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир»

Актриса высказалась о современной экранизации романа Льва Толстого и призналась, как отнеслась к предложению воплотить образ главной героини.

20-летняя Полина Гухман впервые раскрыла свою реакцию на роль в фильме Сарика Андреасяна «Война и мир». Актриса рассказала, почему ей близка героиня Наташи Ростовой и как она готовилась к воплощению ее образа на экране.

«Это абсолютное счастье, когда тебе доверяют дело такого масштаба. Но это то счастье, с которым нужно работать, чтобы оно не превратилось в горе. Потому что экранизация классики — большая ответственность, это, как говорится, наше все, и нужно быть очень аккуратным и трепетным. Конечно, мною был перечитан роман...», — говорит Полина в эксклюзивном интервью журналу «Атмосфера».

К слову, в школьные годы Гухман пропускала ту часть произведения, где описана война. Теперь же досконально изучила роман полностью.

Пока в Сети обсуждают, насколько соответствует внешность Полины описанной Толстым Ростовой, коллеги актрисы уверены, что лучше нее Наташу никто бы не сыграл.

«Знакомые из нашей среды говорили, что, узнав про кастинг на Наташу Ростову, сразу подумали про меня. Это приятно, хотя прежде я не замечала сходства», — делится Гухман.

Что касается самой идеи экранизировать классику в отчасти современном видении Андреасяна, Полина не выказывает недоверия ни режиссеру, ни самой попытке Сарика превзойти советскую экранизацию романа. И это несмотря на то, что у Андресяна уже был не слишком успешный опыт. За фильм «Онегин» его много критиковали.