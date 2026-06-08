Как в советском кино зажглась и погасла еще одна звезда

В начале 80-х в советском кино зажглась новая звезда. Выпускник ГИТИСа Дмитрий Щеглов, едва появившись на экранах, заставил говорить о себе мэтров кинематографа. Пронзительный взгляд, невероятное обаяние и глубокая внутренняя драматургия — всё это сулило ему путь в пантеон главных актеров страны. Но за ярким взлетом последовала жестокая череда потерь: нереализованные роли, уход любимой женщины и роковой диагноз, прозвучавший приговором в 40 лет.

© Кадр из фильма "Картина"

Наследник театральной династии

Дима родился в московской интеллигентской семье в 1964 году. Его отец, Алексей Щеглов, известен как писатель и профессор архитектуры. Мать, Ирина Квитинская, выходила на сцену театра. Однако корни семейного древа уходили гораздо глубже: бабушка по отцовской линии Ирина Анисимова-Вульф, близкая подруга Фаины Раневской, а прабабушка — потомственная дворянка Павла Вульф, некогда преподававшая в императорском балетном училище. После развода родителей мама актера связала жизнь с Владимиром Шуруповым, служившим в Театре имени Моссовета.

С детства он насквозь пропитался театральным воздухом — от сцены до самых дальних уголков закулисья. Иного пути для себя он просто не мыслил. В 1981 году последовало первое серьезное достижение: Щеглов с первой попытки стал студентом ГИТИСа (курс Ирины Судаковой и Льва Князева). В одной мастерской с ним постигали профессию Дмитрий Певцов, Николай Добрынин и Марина Миронова.

Миг славы и гулкая тишина

Пока сокурсники только мечтали о большом кино, первокурсник Щеглов уже прошел сложнейший кастинг. Фильм «Оглянись!» принес 19-летнему парню главную роль — сложного, мятежного Виктора Суханова. Площадку с ним делили Олег Табаков и Андрей Мягков. Критики пророчили юному дарованию не просто хорошие роли, а всесоюзное обожание.

Следом была работа в шпионской драме «Две версии одного преступления», затем — участие в картине «Картина». Но на этом громкий старт неожиданно забуксовал. Перестроечное кино плодило сотни лент, однако Щеглова в них почти не звали. Эпизод в «Лермонтове», небольшая роль в «Ловкаче и хипозе» — всё, чем отметился актер в тот период. Карьера, начавшаяся с триумфа, впала в летаргию.

Любовь, ставшая ударом

В конце 80-х личная жизнь Дмитрия переменилась. На институтском курсе он влюбился в Лену Бобылёву, которая была старше на два года. Вопреки ожиданиям, его избранница не была первой красавицей — зато, по воспоминаниям однокурсников, обладала железным внутренним стержнем и фанатично служила искусству. Её талант сразу заметил Анатолий Эфрос, пригласив девушку на Таганку.

В 1988 году пара сыграла свадьбу, вскоре родилась дочь. Однако счастье оказалось недолгим: после родов у Елены диагностировали онкологию. Чередовались операции, курсы лечения, но ей удалось вернуться на сцену. Молодая семья ютилась в Товарищеском переулке вместе с матерью Дмитрия и отчимом. А затем смерть вошла в дом вплотную: сначала ушел Владимир Шурупов, а следом, после тяжелой борьбы, скончалась и жена Щеглова. Мужчина остался с мамой и маленькой дочкой. Ролей не было, театр игнорировал, здоровье матери ухудшалось.

Финальная точка и эхо утраты

В 2000 году актер мелькнул в сериале «Салон красоты» в образе Дракулы — и эта роль стала последней. Спустя меньше года после похорон супруги он начал стремительно худеть и жаловаться на боли. Диагноз врачей прозвучал жестокой насмешкой: рак. Тот же недуг, который забрал Лену. Дима отчаянно держался ради дочери, но 26 октября 2004 года сердце остановилось. Ему было сорок — самый сок для мужчины и актера.

Дочь осталась с бабушкой Ириной Квитинской, но та не пережила утраты единственного сына. Всего через год, в 2005-м, её не стало. Девочку не отдали в детдом: пришел дедушка — архитектор Алексей Щеглов. Он забрал внучку и делал всё, чтобы она чувствовала себя нужной. Вокруг семьи ходили тяжелые слухи: якобы причиной болезни стала наркотическая зависимость пары. Однако документальных подтверждений этой версии нет, а те, кто мог бы прояснить правду, уже никогда не заговорят.

Дмитрий Щеглов — это горькая иллюстрация того, как талант, интеллигентность и знаменитая родословная не спасают от жестокого стечения обстоятельств. Его имя помнят ценители советского кино, но вместо громкой славы история актера превратилась в тихий урок о хрупкости человеческой судьбы.