Гарри Поттер и Дамблдор сумели встретиться в жизни

Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в фильмах по книгам Джоан Роулинг, рассказал, что сумел встретиться в жизни с Джоном Литгоу, исполнителем роли Дамблдора в сериале «Гарри Поттер».

Коллеги обсудили работу над серией и поделились друг с другом впечатлениями. Так, вдаваться в детали Литгоу и Рэкдлифф не стали, но первый отметил, что уже успел привязаться к детям, а впереди ведь ещё несколько сезонов шоу.

Детали мы особо не обсуждали. Но он рассказывал мне, как хорошо идут дела и как сильно он привязался к детям.

Премьера первого сезона «Гарри Поттера» состоится 26 декабря. Съёмки второго сезона шоу должны начаться осенью.