Звезда «Индустрии» Мариса Абела хочет построить карьеру в кино

Звезда «Индустрии» Мариса Абела после закрытия сериала планирует податься в кино. Ей нравилось работать над шоу, но она не хотела бы привязывать себя к нему или сериальному формату. Актрисе хочется пробовать что-то новое и расти.

Я хочу немного больше свободы. Стабильная работа — это замечательно, но мне бы хотелось не быть привязанной к одному проекту.

По словам Абелы, работа с командой HBO над «Индустрией» ничем не отличается от работы над крупными фильмами. Вся команда задействована по максимуму, режиссёры и продюсеры выполняют свою работу отменно.

В каких конкретно картинках хотела бы сняться Мариса, она не рассказала.