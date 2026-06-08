Актер Леонид Каневский стал мемом в Корее

Актер и телеведущий Леонид Каневский стал мемом среди зарубежной аудитории в соцсети X.

Корейская художница под псевдонимом Yamadori опубликовала в соцсетях рисунок с изображением Каневского, нюхающего свежевыпеченный хлеб. Позже иллюстраторка посвятила еще несколько работ российскому актеру. Она призналась, что узнала о существовании ведущего «Следствие вели…» из Pinterest.

«Я влюбилась в его забавную внешность и смешные экспрессии. Я также нашла смешные нарезки с ним на YouTube, хотя я и не понимаю по-русски, но это все равно очень забавно», — рассказала художница.

Yamadori выразила желание посмотреть выпуски с Каневским с английскими субтитрами.

«Мне нравится ваш постер! Если вы действительно хотите его отправить в Корею, я буду рада принять такой подарок! Я могу отправить вам свой адрес, если хотите. Спасибо! Хорошего дня», — поделилась иллюстраторка.

Леонид Каневский стал известен благодаря телефильму «Следствие ведут ЗнаТоКи», где сыграл сыщика Александра Томина. В 2006 году на телеканале НТВ начала выходить передача в жанре тру-крайм «Следствие вели…» о преступлениях в СССР, бессменным ведущим которой стал Каневский. Некоторые фразы из «Следствие вели...» и стали самыми популярными мемами — в сети можно встретить много вариаций шуток на тему фраз ведущего «Впрочем, это уже совсем другая история» и «Никто, конечно же, ничего не [собирался делать, сделал]».