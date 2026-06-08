«Классики на пенсии»: как актрисе Ольге Хохловой досталась роль Раневской

Актриса Ольга Хохлова по результатам поисковых систем в Сети рекордсменка по количеству игровых картин и ролей в сериалах, их на счету Ольги более 250! Среди фильмов и сериалов такие как «Каменская», «Марш Турецкого», «Папины дочки», «Братья Карамазовы», «Метод Лавровой», «Измены», «Любовь в жаркие недели», «Три плюс три» и многие другие. Актриса вновь в киноэкспедиции.

© Московский Комсомолец

В редкий выходной Ольга прилетела в Москву всего на несколько часов, чтобы не пропустить репетицию в театре, где её застал наш корреспондент. Эксклюзивно для «МК» Ольга рассказала о своём новом проекте и поделилась творческими планами.

— Ольга, Вы сейчас снимаетесь в новом сериале. Расскажите, о чём он?

— Это история про трёх женщин, которые выходят на пенсию и начинают новую жизнь. Я из этой троицы героинь играю бухгалтера. Сериал так и называется «Классики на пенсии». Классики - это те, которые мы на асфальте в детстве рисовали и прыгали по ним. Мы рассказываем людям о том, что жизнь хороша в любом возрасте. У некоторых на пенсии она складывается даже лучше, чем в юности! Написали её в Беларуси. Меня поразил сам текст, написан светло, радостно… смешно! Режиссёр — Агата Моцко, она известный человек, занималась масштабными проектами вроде «Славянского базара» в Витебске. Оператор Алексей Яроцкий покорил мое сердце, мы, девочки, любим, когда камера подмечает все наши достоинства. Это талант.

— С кем из партнёров работаете?

Ольга Хохлова // МК

— Партнёры — белорусские артисты: Валерия Арланова (ведущая актриса театра киноактера), Елена Акулёнок (кстати, однокурсница Александра Домогарова и Елены Валюшкиной). Из московских — мои любимые: Александр Олешко, Любовь Руденко. В сериале также занят Анатолий Ярмоленко, он играет самого себя, звездного солиста группы «Сябры». Анатолий уже в элегантном возрасте, но голос остается юным и его ни с кем не перепутаешь.

— Какие сцены запомнились больше всего? Что было наиболее ярким?

— По сценарию моя героиня пробует очень-очень много пирожных. Я люблю эклеры, картошку... обрадовалась. Первый дубль, второй, третий… и после этой смены я с пирожными «завязала». (Смеётся.) Их оказалось многовато.

— Вы служите в нескольких театрах, среди которых «Русская песня» Надежды Бабкиной, Театр комедии, МХАТ им. Горького и Независимое театральное содружество актёров.

— Такой занятости я очень рада! Будет чем поделиться с моими будущими студентами, ведь в этом году я набираю курс как художественный руководитель в иркутском филиале ВГИКа. Например, расскажу им о своем опыте. Скажу:

«Если сделал для роли все, что от тебя зависит, если чувствуешь, что готов к встрече со зрителями, то будь уверен, организм начинает самостоятельно руководить твоим самочувствием. И если твоя героиня, в спектакле о великой насмешнице Раневской, уже на девятом десятке, то, соответственно, без твоего разрешения, все тело вдруг начинает чувствовать себя пожилым, приболевшим… и спина ноет, и ноги ломит».

Еще скажу им откровенно, что именно по этой причине люблю играть комедии, например, «За двумя зайцами» или «Тёща с сюрпризом». Комедии - большая радость, потому что уже задолго до спектакля мой организм сам чувствует себя счастливым, здоровым.

Эти маленькие чудеса – секреты профессии. Совет будущим студентам моего курса: хочешь стать артистом - вырабатывай железный характер. Будь готов не только к радости, но и к боли.

— Что ещё хотите сказать о проекте?

— Не буду спойлерить… да и убеждена в том, что лучше держать язык за зубами, тогда по закону сохранения энергии нас ждет успех.

Скажу только, что прилетела в Москву и уже скучаю по группе, партнерам. Это любовь.