Лиза Кудроу снимется в сиквеле «Роми и Мишель на встрече выпускников»

По данным The Hollywood Reporter, Лиза Кудроу и Мира Сорвино вернутся к своим ролям в продолжении комедии «Роми и Мишель на встрече выпускников».

Съёмки сиквела фильма 1997 года, снятого студией 20th Century Studios, начались в пятницу и сейчас идут в Лос-Анджелесе под руководством режиссёра Тима Федерле. В отличие от первой части, которая вышла в кинотеатрах, сиквел будет доступен исключительно на стриминговом сервисе Hulu в качестве оригинального контента Hulu и Hulu на Disney+.

Вместе с Кудроу и Сорвино вновь сыграют Джанин Гарофало, Алан Камминг, Джулия Кэмпбелл и Камрин Мэнхайм. За сценарий сиквела отвечает Робин Шифф, написавший первую часть.