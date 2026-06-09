Мэтт Смитт рассказал, как относится к реакции фанатов на третий сезон «Дома дракона»

Мэтт Смитт, играющий Дейемона Таргариена, рассказал, как относится к реакции фанатов на третий сезон «Дома дракона». По словам актёра, мнение аудитории всегда было для него важным. Особенно в контексте ленты по «Игре престолов».

Абсолютно… Картина никогда не понравится всем, у каждого своё мнение о работах Джорджа Р. Р. Мартина. Лично для меня эта лента полностью отдана фанатам.

Уже 22 июня состоится премьера третьего сезона «Дома дракона». В продолжении проекта по «Игре престолов» ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке с участием нескольких драконов.

В третий сезон вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по понедельникам на HBO. Финал состоится 10 августа. Авторы уже работают над четвёртым сезоном, который станет последним.