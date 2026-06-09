Сергей Шакуров станет грозным дедушкой в новом сезоне «Праздников»

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров пополнит актерский состав четвертого сезона комедийного сериала «Праздники». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

Актер воплотит на экране образ Николая Ефимовича Вознесенского — отца Натальи Пыжовой и дедушки Лены и Юли. Герой предстанет перед зрителями как 84-летний бывший партийный работник, давно потерявший жену и ведущий уединенный образ жизни. По сюжету он попытается сблизиться с семьей, несмотря на натянутые отношения с домочадцами.

Сергей Шакуров рассказал, что был знаком с сериалом еще до своего приглашения: в проекте снимается его многолетняя партнерша по театру Мария Аронова. Кроме того, актер до этого сотрудничал с режиссером Борисом Дергачевым.

«Чем непредсказуемее персонаж, тем любопытнее работа артиста. Разнообразная палитра человеческих качеств и поступков делает героя намного интереснее. Жизненный опыт Николая Ефимовича позволяет ему избегать окольных путей — от пункта «А» к пункту «В» он идет кратчайшим путем, не обращая внимания на мелочи», — отметил артист.

Режиссер Борис Дергачев объяснил, что решил пригласить Шакурова проект после их совместной работы в сериале «Друг на час». Он назвал актера одним из тех артистов, рядом с которыми постоянно учишься.

В четвертом сезоне к своим также ролям вернутся Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко и другие.