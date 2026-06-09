«Сама себе враг и лучший друг»: актриса Альбина Кабалина рассказала о мечте

В прокат вышел российский фильм-сказка «Богатыри» Павла Воронина. Яркую роль в ленте сыграла Альбина Кабалина. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

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— Альбина, в сказке про богатырей, попавших в наши дни, выиграете Милану. Какая она, ваша героиня?

— Персонаж безумно смелый и яркий. Если бы вы спросили, с каким животным ее можно ассоциировать, я бы сказала: медоедом. Ей никто не страшен — ни злодеи, ни герои, ни волшебство. Она движется к цели, ни на что не отвлекаясь. Чтобы вы понимали, она человек, который может надеть леопардовую куртку, ботинки с элементами расцветки зебры и добавить еще какой-нибудь анималистический принт (имитирующий раскраску животных. — «ВМ»). В жизни мне такое поведение несвойственно, и эта роль для меня « на сопротивление», но героиня очень интересная.

— Насколько вам близок жанр этого фильма?

— Это один из моих любимых жанров. Я давно ждала возможности сняться в фэнтези, в сказке и только к своим 32 годам была приглашена на такую картину. Верю, что это будет не последняя моя работа в нем.

— В семейном кино трудно объединять линию для взрослых и для детей?

— Лично я не делю людей на взрослых и детей, потому что считаю, что взрослые — это те же дети, только постарше. Мне кажется, что люди любого возраста хотят верить в чудеса. И наша кинолента «Богатыри» дарит им возможность окунуться в сказку по мотивам славянского фольклора.

— Одна из самых известных ваших ролей — Зоя Букина. Что она вам дала?

— Я считаю, что моя главная роль на настоящий момент — это Тоня в сериале «Отпуск». Но «Букины» — это культовый проект с очень классной командой, в который нельзя было не вписаться. Я рада, что меня туда утвердили. Вообще считаю, что кино нужно, не только чтобы интеллектуально загружаться, но и чтобы расслабляться и развлекаться. К тому же я острохарактерная актриса — у меня получается смешить людей. И, мне кажется, это здорово!

— У вас разноплановое актерское образование: колледж Олега Табакова, лаборатория Анатолия Васильева, зарубежная стажировка. Что лично вам это дало?

— Я не из тех, кто идет за высшим образованием ради диплома. В колледж меня принял сам Олег Павлович Табаков, значит, что-то во мне заметил. Школа Анатолия Васильева — это, конечно, полярная история. Но я сумела впитать в себя оба этих подхода. А потом меня пригласили в Америку, где я дважды представляла Россию в программе талантов Broadway Dreams («Мечты Бродвея». — «ВМ»). Это тоже был интересный виток моей жизни, который меня окрылил. И эту страницу я для себя не закрываю — хотелось бы сниматься в кино и в России, и за рубежом.

— О чем вы мечтаете?

— Мечтаю прийти к внутреннему спокойствию. Раньше я не любила это слово, а теперь поняла, как важно, чтобы внутри был мир с собой. Потому что в моем случае самый страшный враг и самый близкий друг себе — я сама. Но говорят, когда актер ментально выздоравливает, он становится неинтересным и сам прекращает эту деятельность.

Надеюсь, со мной такого не случится. А если произойдет, найду другое занятие. Конечно, есть и другие желания: закрыть ипотеку, свозить бабушку в Париж... У меня много целей, и я верю, что возможно абсолютно все! Главное — быть максимально заряженной и всегда чего-то хотеть.

— Как вы думаете, чего сейчас не хватает людям?

— В наше цифровое время, когда люди уничтожили весь свой дофамин просмотром коротких роликов, постоянным общением в сети, нам не хватает простых вещей: прогулок, семейных посиделок и прочего. Хочется как будто вернуться в те времена, где между людьми было больше доверия, любви и уважения. Думаю, стоит жить по принципу: «Спроси с себя — и хватит с тебя». Наведи порядок в собственной жизни, мыслях, поступках, и окружающая тебя среда станет лучше. Хочется дарить этому миру больше тепла и света.

— Альбина, вы упоминали свои татарские корни. Для вас важна связь с предками?

— Я сторонник идеи о том, что «дерево крепко настолько, насколько крепки его корни». Ив этом плане я хорошо заземленный человек. Со стороны мамы у меня все, до пятого поколения, татары. Со стороны папы — русские. Сама я владею татарским языком в совершенстве. Люблю татарскую музыку. И мечтаю, что когда-нибудь смогу сыграть в биографическом фильме про эстрадную певицу Ханию Фархи.

— В какой семье вы выросли?

— В семье, где все друг друга любят. Вне зависимости оттого, как бы сильно мы ни ругались, потом всегда приходили друг к другу и мирились, разговаривали. Любили себя и близких на подкорке. И это в том числе помогло мне пройти через травлю в школе. Именно это я хотела бы передать и своим детям, когда они у меня появятся.

— Если бы вы были не актрисой, то кем хотели бы стать?

— Возможно, я бы ушла в политику и занималась бы делами молодежи. Для меня это очень важно. И один из проектов, связанных с детьми, это мой творческий неолагерь. За пять лет существования через него прошли уже около 500 ребят от 7 до 17 лет. Я верю, что дружба между взрослыми ребенком явление абсолютно нормальное. Каждому в детстве нужен наставник.

— Как у вас обстоят дела с театральными проектами?

— После выпуска у меня был опыт работы в Театре «Современник». Потом без театра я скучала. А недавно получила возможность вернуться на сцену в гастрономическом музыкальном шоу «Москва от заката до рассвета».

Досье

Альбина Кабалина родилась 9 августа 1993 года в городе Набережные Челны. Окончила Московский театральный колледж под руководством Олега Табакова в 2014 году. Училась в лаборатории Анатолия Васильева. Сейчас в ее фильмографии 27 ролей в кино и сериалах, включая: «Хирург», «Королек моей любви», «Букины», «Отпуск» и другие.