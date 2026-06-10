Секреты из прошлого: Любовь Аксенова раскрыла шокирующие подробности

Актриса Любовь Аксенова, известная по роли Юлии Пчелкиной в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор», рассказала о своем травматичном опыте столкновения с сексуализированными домогательствами в 17 лет. Об этом сообщает издание Super.

В интервью Аксенова поделилась, как в тот момент она чувствовала себя абсолютно растерянной и не знала, как реагировать на происходящее.

"Я не знала, что сказать, как дать отпор", — призналась актриса.

Этот инцидент стал для нее серьезным испытанием, которое заставило закрыться в себе и не делиться своими переживаниями с окружающими.

По словам Аксеновой, она долгое время чувствовала себя сломанной и слабой. Однако позже ей удалось найти смелость и рассказать о случившемся своему брату, который оказал ей необходимую поддержку.

"Мы вместе рассказали родителям, и они тоже меня поддержали. Они помогли мне пережить этот опыт", — отметила актриса.

Благодаря поддержке близких, Аксенова смогла преодолеть свои страхи и осознать свою внутреннюю силу.

Любовь Аксенова имеет более 70 работ в кино и телевидении, включая такие проекты, как «Без меня», «Преступление и наказание» и «Содержанки». Ее откровения подчеркивают важность поддержки и открытого обсуждения тем, связанных с домогательствами, что может помочь многим людям справиться с подобными ситуациями.