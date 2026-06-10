Иван Охлобыстин зацеловал Кристину Асмус на премьере фильма «Холоп-3»

На премьере фильма «Холоп-3» Иван Охлобыстин не сдержал эмоций, увидев Кристину Асмус. Актёр зацеловал коллегу по сериалу «Интерны» на глазах у журналистов. Судя смеху и выражению лица, Кристина такой встрече была рада. Напоследок она призналась Охлобыстину в чувствах.
Кстати, там же, на премьере фильма, Иван Охлобыстин рассказал о том, как путешествует после запрета на въезд в некоторые страны, включая государства ЕС. По словам актёра, сейчас они с женой исследуют Россию.
«Мы начали с супругой познавать страну. И выяснилось, это прекрасно. Сейчас эко-отели… Я в Европе такие не встречал. Ходим на массажи, по приезде обязательно пьём коньяк», — поделился Охлобыстин, в шутку назвав жену своим верным собутыльником.