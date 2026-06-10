Анна Чиповская рассказала о том, можно ли доверять Милошу Биковичу

Анна Чиповская в беседе с НСН пошутила, что не уверена, можно ли доверять Милошу Биковичу, а вот его персонажу Грише в фильме «Холоп 3» - вполне.

Актриса Анна Чиповская («Оттепель», «Кто-нибудь видел мою девчонку?») раскрыла спецкору НСН, чем она похожа со своей героиней фильма «Холоп 3», почему нельзя доверять Милошу Биковичу, а также призналась, что ни за что не хотела бы сама оказаться в эпохе Петра I.

«Честно, я бы не хотела оказаться ни в одной другой эпохе. У меня вот этих загонов нет. Мне дико комфортно, особенно будучи женщиной, в нашей эпохе. Не уверена, что мне хотелось бы жить в петровской эпохе. В фильме я играю потрясающую женщину, которая совмещает невероятно сложную работу, поскольку она историк, с тем, что она мать-одиночка, а также с тем, что она не верит разнообразным ребятам вроде Милоша Биковича и его историям: «Мы пойдем с тобой поужинаем, и все у нас потом будет прекрасно». А чем это закончится, мы узнаем в финале. Но женщины очень переменчивы! Есть ли у меня что-то общее с моей героиней? У всех женщин есть что-то общее. Я влюбчивая и я обжигалась», - рассказала Чиповская.

Также актриса кокетливо ответила на вопрос о том, можно ли все-таки верить Милошу Биковичу, и раскрыла, почему эти съемки показались ей райским отдыхом.