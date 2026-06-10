Звезда «Буратино» исполнила мечту в «Холопе 3»

Зрителей ждет интересная сцена с участием всех актеров в конце фильма, для которой тренировались месяцами, приоткрыла НСН секреты «Холопа 3» актриса Виталия Корниенко.

Исполнившая роль Буратино в одноименном фильме актриса Виталия Корниенко заявила спецкору НСН, что благодаря съемкам третьей части «Холопа» впервые посетила Турцию, а также осуществила совместную мечту с коллегой Кристиной Асмус («Интерны», «Текст»).

«Моя героиня – девочка Милана. Она очень теплая, дружелюбная, общительная, отзывчивая, заботливая. Мне очень круто работалось с Машей Мироновой и я рада, что у меня получился такой кинопапа Павел Прилучный. Также сбылась наша давняя мечта с Кристиной Асмус, мы очень давно хотели сыграть маму с дочкой, и вот это произошло в этом фильме. У меня никаких особых трюков не было, но в финале у всей актерской группы будет интересная сцена, для которой мы тренировались много месяцев», - поделилась она.

«Холоп 3» выходит в кинотеатрах с 11 июня. По сюжету героиня Корниенко - дочь богатых родителей-мажоров Лены и Бориса Вяземских (Кристина Асмус и Павел Прилучный), которых отправляют на перевоспитание в эпоху Петра I.

Также актриса рассказала, что команда на съемках говорила на нескольких языках.

«Со съёмок остались невероятные впечатления, особенно наша экспедиция в Турцию. Кстати, в Турции у нас была смешанная съемочная группа, частично русские и частично турки. Это было очень необычно, что съемочная группа была международной, и все разговаривали на разных языках. Мы все были очень рады, что съемки проходили в Турции. Мне в Турции было очень комфортно, я люблю жару, плюс я была там впервые, и это благодаря «Холопу», - сказала она.

Ранее режиссер фильма Клим Шипенко не исключил возможности создания четвертого фильма в рамках франшизы «Холоп», передает «Радиоточка НСН».